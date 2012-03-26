Мінагропрод збільшив прогноз посіву цукрового буряку до 594 тис. га

Міністерство аграрної політики і продовольства України переглянуло свій прогноз стосовно посівів цукрових буряків на поточний рік у бік збільшення до 594 тис. га проти раніше запланованих 450-500 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту продовольства Мінагропроду Олександр Печенога.

«На цей рік, за даними регіонів, запланована площа посівів (цукрових буряків - УНІАН) 594 тис. га», - сказав О.Печенога. Він додав, що половину з цих площ планують посіяти цукрові заводи або їх інтегровані компанії.

О.Печенога відмовився прогнозувати можливий урожай цукрових буряків і обсяг виробництва цукру з них, зазначивши, що урожай залежатиме від погодних умов і що його буде досить для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

«Оцінити реальний урожай і обсяг виробництва цукру можна буде тільки після посівної кампанії, яка розпочнеться на початку наступного місяця... Обсяг виробництва цукру буде досить для забезпечення потреби внутрішнього ринку. Крім того, в нас є запаси в державному інтервенційному фонді - він цього маркетингового року закупив 122 тис. тонн цукру», - сказав О.Печенога.

Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа повідомив, що посівні площі цукрових буряків у 2012 р. складуть близько 500 тис. га, що дасть змогу при нормальній середньорічній врожайності виробити близько 1,9 млн. тонн. «У принципі, ми маємо всі можливості забезпечити внутрішнє споживання цукру в наступному сезоні за рахунок власного виробництва. І залишки, які залишаться цього сезону, - 470 тис. тонн, найімовірніше, вони впливатимуть на ринок не тільки в цьому МР, а й у наступному», - зазначив він.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн. тонн цукру з цукрових буряків урожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн. тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн. тонн бурякового цукру, що на 22% вище показника сезону 2009 року (1,267 млн. тонн).

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