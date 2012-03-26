Аграрний фонд закупить 1,3 млн. тонн зерна врожаю 2012 року

Аграрний фонд України планує придбати за форвардними контрактами 1,294 тис. тонн зерна врожаю 2012 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на інформацію Аграрного фонду, початок закупівель заплановано на 30 березня.

Заступник генерального директора Аграрного фонду Ігор Якубович повідомив, що зараз узгоджується порядок формування цін на зерно, вже одержані попередні заявки від сільгосптоваровиробників на закупівлю 0,5 млн. тонн зерна.

«Механізм заставних закупівель - це фактично малопроцентне кредитування за ставкою Національного банку України, яка буде відчутно менше ставки комерційних банків і становитиме не більш як 8%. Крім того, процедура одержання кредитних коштів значно простіша, ніж у комерційних банках», - відзначив І.Якубович.

Буде закуплене продовольче зерно: пшениця 2-4-го класів і жито 1-3-го класів. На це передбачено спрямувати 7,2 млрд грн.

Закупівлі відбуваються за механізмом оплати в два етапи: авансовий платіж 50% вартості - за умови укладення форвардного біржового контракту і 50% - за умови виконання сільгосппідприємством форвардного біржового контракту.

Сільгоспвиробник має доставити зерно на певний зерновий склад не пізніше ніж 1 листопада 2012 р. Остаточний розрахунок з сільгосптоваровиробником на підставі рішення комісії має бути здійснено не пізніше ніж 1 грудня 2012 р.

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