Весна в Україні протримається до середини червня. У квітні - зливи, град і сильний вітер

Весна цього року буде тривалою, затяжною і протримається до середини червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС і НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, у квітні у західній та північній частинах України очікується підвищення середньомісячної температури на 1-2 градуси – до 10° тепла.

Водночас, наприкінці першої декади і до середини квітня вночі в Україні спостерігатимуться приморозки.

У травні майже по всій Україні очікується перевищення температурної норми на 2 градуси – до 14-15° тепла. У перші дні травня нічні приморозки прогнозуються, зокрема, на заході України.

Підвищення середньомісячної температури на 2 градуси відбудеться у червні у західній та північній частинах України – тут температура сягатиме 20° тепла.

Нічні температури червня також можуть знижуватися до нуля градусів.

В.Мартазінова констатувала, що загалом у квітні, травні і червні очікуються нестійкі погодні умови. Зокрема, на заході України буде багато сухих та аномально теплих днів, а на сході буде дощова і холодна погода.

За її словами, у зв'язку з очікуваними сильними опадами у квітні в Україні спостерігатиметься велика кількість стихійних метеорологічних явищ.

За словами В.Мартазінової, у квітні з кінця першої декади і до середини місяця в Україні пройдуть сильні опади. «Це зливи. Варто чекати, що вони супроводжуватимуться багатьма стихійними метеорологічними явищами у вигляді граду і посилення вітру», - повідомила вона.

Водночас на заході України очікується суха погода – кількість опадів буде нижчою за норму.

У першій декаді травня в Україні також очікуються сильні опади. У кінці першої декади сильні опади пройдуть на сході, водночас на півдні кількість опадів не досягатиме норми.

У червні з кінця першої декади і до кінця місяця на території України також очікуються сильні опади.

В.Мартазінова констатувала, що в попередні роки у цей період в Україні спостерігалася суха погода, цього року дощі йтимуть майже до липня.