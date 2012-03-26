Мінагропрод розраховує на збільшення експорту цукру

Міністерство аграрної політики та продовольства України розраховує на збільшення експорту бурякового цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту продовольства Мінагропроду Олександр Печенога.

«Активізувався експорт. За півроку експортовано 12 тис. тонн. Це незначні обсяги, але налагоджуються контакти», - повідомив він. На сьогоднішній день цукор експортується до Грузії, Лівану, Казахстану, Словаччини, Сирії, Киргизстану й Узбекистану. При цьому О.Печенога зазначив, що до Сирії обсяг експорту може бути збільшений до 100 тис. тонн, але це залежатиме від формування партій і ціни на внутрішньому ринку. При цьому О.Печенога додав, що на сьогоднішній день український цукор конкурентноздатний на зовнішньому ринку.

За словами О.Печеноги, Мінагропрод постійно проводить зустрічі з представниками інших країн у пошуках ринків збуту для українського цукру. «В першу чергу це країни Азії, де споживання щорічно збільшується на близько 2%», - повідомив експерт.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день доступ України до російського ринку й ринку більшості інших країн СНД фактично перекрито високими ставками мит. В ЄС також встановлено високі ставки ввізних мит, проте Україні вдалося в рамках переговорів щодо договору про зону вільній торгівлі з ЄС домовитися про квоту на безмитну поставку 20 тис. тонн цукру і 20 тис. тонн різних паток і цукрових сиропів. О.Печенога висловив надію, що цей обсяг збільшуватиметься.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінагропрод збільшив прогноз посіву цукрового буряка до 594 тис. га