Україна щорічно може виробляти понад 5 млн тонн біопалива - Присяжнюк

Україна щорічно може виробляти більш як 5 млн тонн біопалива з сільгосппродукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова міністра Миколи Присяжнюка.

На думку міністра, за ефективної переробки цукрового буряка і кукурудзи аграрна галузь України зможе забезпечити половину внутрішньої потреби у світлих нафтопродуктах.

«Ми практично на 100% залежимо від імпортних світлих нафтопродуктів, щорічно купуючи їх в обсягу більш як 11 млн. тонн. Разом з тим наша аграрна галузь може дати 5 млн. тонн світлих нафтопродуктів. Сьогодні ми разом з Міністерством енергетики і вугільної промисловості завершуємо роботу над законопроектом про обов'язкове використання світлих нафтопродуктів і певних пільг і мотиваторів для розвитку цього напряму», - відзначив М.Присяжнюк.

Зазначається, що в результаті переговорів під час робочого візиту М.Присяжнюка до Вашингтона досягнута домовленість про те, що між Україною і США буде підписано Меморандум, який передбачатиме законодавчу, технічну допомогу і фінансові інвестиції з розвитку біопалива.