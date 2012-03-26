Експерти прогнозують подорожчання цукру на 10-15% до кінця весни

Експерти прогнозують підвищення цін на цукор в Україні на 10-15% до кінця весни.

Про це повідомив сьогодні, 26 березня, на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України Олександр Печенога.

«Враховуючи, що наявні ресурси цукру досить великі, я думаю, що незначне зростання буде, може до 10-15%», - зазначив О.Печенога. «Очевидно, до кінця весни і початку літа ціни (гуртові-відпускні - УНІАН) повинні були б досягти рівня 6 грн за кг. Це означає, що роздрібні ціни будуть перебувати в рамках 7 грн за кг», - зазначив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа. Він додав, що зараз гуртові ціни на цукор в багатьох випадках не перевищують 5,5 грн/кг.

На думку експертів, є кілька факторів зростання ціни, але основний - підвищення попиту в період консервації та скорочення пропозиції цукру від виробників.

При цьому В.Лапа додав, що зростання цін буде стримуватися значними перехідними запасами.

«За нашими оцінками перехідні запаси цукру в кінці маркетингового року - в серпні 2012 р. складуть приблизно 450-470 тис. тонн. Це той цукор, який був виготовлений у 2011 році, а ми виготовили набагато більше, ніж нам потрібно. Ці перехідні запаси, які будуть впливати на ринок цукру», - повідомив він.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виготовили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. за потреби внутрішнього ринку 1,86 млн тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1 млн 545 тис. тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн тонн).