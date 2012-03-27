В Україні перестає скорочуватися поголів'я великої рогатої худоби - Азаров

В Україні поступово перестає скорочуватися поголів'я великої рогатої худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час консультацій з учасниками ринку і експертами в галузі тваринництва.

«Ми ставили завдання перед нашими керівниками адміністрацій створити умови, за яких ми, нарешті, стабілізуємо ситуацію в тваринництві, тобто припинимо скорочення поголів'я великої рогатої худоби і почнемо поступове збільшення обсягів виробництва м'яса і молока. Треба сказати, що у цілому ряді областей ми це завдання розв’язали, тобто падіння припинилося», - сказав М.Азаров.

При цьому, за його словами, в деяких областях це завдання остаточно ще не розв’язано.

Прем'єр наголосив на необхідності стимулювання процесів, що дозволяють збільшити поголів'я великої рогатої худоби в Україні.

«Надзвичайно актуальним для нас є питання, яким чином стимулювати, щоб наш бізнес включався та інвестував у розвиток тваринництва. По-друге, ті підприємства, які вже існують, займалися модернізацією, будівництвом нових ферм, щоб активно залучалося населення», - сказав М.Азаров .

При цьому він зазначив, що в 1990 році 80% м'яса і молока вироблялося у великотоварних виробництвах, і 20% виробляло населення. А зараз ситуація дзеркально змінилася, і негативно відбилася на якості продукції.

«Зараз ситуація змінилася. У нас 80% м'яса і молока виробляється населенням, і лише 20% - великим товарним виробництвом. А що звідси витікає? По-перше, неможливість швидкого розвитку. А друге – низька якість продукції», - сказав М.Азаров.