Уряд посилить контроль за якістю м’ясної продукції дрібних підприємств
17:57, 27 березня 2012Агро
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Уряд посилить контроль за якістю продукції, яку випускають дрібні підприємства з переробки м'ясної і молочної сировини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час консультацій з учасниками ринку та експертами у галузі тваринництва.
«Посилимо контроль за цією справою. Обов'язково змусимо їх дотримуватися всіх тих норми, які слід дотримуватися», - сказав він.
Він також зазначив, що якщо підприємства не дотримуватимуться встановлених норм, то вони закриватимуться.
«Якщо вони не дотримуються (норми), то вони підлягають закриттю, однозначно», - сказав М.Азаров.
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