Уряд посилить контроль за якістю м’ясної продукції дрібних підприємств

Уряд посилить контроль за якістю продукції, яку випускають дрібні підприємства з переробки м'ясної і молочної сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час консультацій з учасниками ринку та експертами у галузі тваринництва.

«Посилимо контроль за цією справою. Обов'язково змусимо їх дотримуватися всіх тих норми, які слід дотримуватися», - сказав він.

Він також зазначив, що якщо підприємства не дотримуватимуться встановлених норм, то вони закриватимуться.

«Якщо вони не дотримуються (норми), то вони підлягають закриттю, однозначно», - сказав М.Азаров.