В Україні розроблять нові механізми держпідтримки м'ясо-молочної галузі

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству аграрної політики і продовольства розробити нові механізми державної підтримки м'ясо-молочної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Я вимагаю від Міністерства аграрної політики і продовольства запропонувати інноваційні механізми державної підтримки м'ясо-молочної галузі. Старі результату не дали», - сказав М.Азаров.

Він відзначив неефективність використання бюджетних коштів для розвитку тваринництва в 2011 році.

«З державного бюджету в 2010-2011 роках на розвиток тваринництва виділено понад 1,8 млрд грн, а обсяги виробництва продукції тваринництва в 2011 році порівняно з 2010 зросли лише на 2,5%. Так використовувати гроші платників податків неприпустимо», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, вчора у ході консультацій з учасниками ринку і експертами у сфері тваринництва прем'єр-міністр України М.Азаров заявив, що істотного збільшення поголів'я великої рогатої худоби можна досягти за 5-7 років.

На його думку, щорічно можна досягати приросту поголів'я у розмірі 200-300 тис. одиниць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для виробників молока розроблять механізм адресної дотації