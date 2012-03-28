Fitch підтвердило рейтинг Avangardco на рівні «В», прогноз «стабільний»

Агентство Fitch Ratings («Fitch») підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) компанії Avangardco Investments Public Limited, найбільшого в Україні і другого в світі виробника яєць та яєчних продуктів, на рівні «В».

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, Fitch також підтвердило національний довгостроковий рейтинг емітента на рівні «А + (укр)», прогноз за довгостроковими рейтингами - «стабільний». Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «В» / «RR4».

Довідка УНІАН. "Авангард" - вертикально інтегрований холдинг, один з найбільших виробників яєць та яєчних продуктів в Україні.

У квітні-травні 2010 р. холдинг здійснив IPO на Лондонській фондовій біржі (LSE), розмістивши (з урахуванням опціону) 21,7% акцій на загальну суму близько 208 млн дол.