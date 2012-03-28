Мінагропрод знизив закупівельну ціну на цукор до 5,1 тис. грн за тонну

Міністерство аграрної політики і продовольства знизило закупівельну ціну на цукор з 5,91 тис. грн до 5,1 тис. грн за тонну до кінця поточного маркетингового року (МР, вересень 2011 р. - серпень 2012 р.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Микола Безуглий.

«Ціна 5,1 тис. грн. за тонну діятиме до кінця поточного маркетингового року. На наступний маркетинговий рік ми пропонуємо ту ціну, яка була – 5,91 тис. грн за тонну», - сказав він.

За його словами, згідно з чинним законодавством, ті, хто продає або купує цукор дешевше, ніж мінімальна ціна, повинні сплачувати штрафні санкції.

«Уряд ухвалив рішення про зниження мінімальної ціни з тим, щоб ті, хто купує або продає цукор, не платили штрафних санкцій», - сказав М.Безуглий.

Він також озвучив позицію міністерства щодо того, що у разі істотного зниження ціни скоротяться площі посівів цукрового буряка.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України переглянуло свій прогноз щодо посівів цукрового буряка на поточний рік у бік збільшення до 594 тис. га проти 450-500 тис. га, що раніше очікувалися.

Довідка УНІАН. Українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн. тонн цукру з цукрового буряка урожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн. тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн. тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн. тонн).

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