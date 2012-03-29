Фахівці Росспоживнагляду вчора, 28 березня, завершили інспектування ВАТ «Гадячсир» на предмет експорту сирів до Російської Федерації. Про це повідомив сьогодні у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван Бісюк.

«Вчора фахівці Росспоживнагляду завершили інспектування «Гадячсиру». Сьогодні вони вже виїхали до Росії», - сказав І.Бісюк.

За його словами, фахівці Росспоживнагляду надали Держветфітослужбі акт за результатами інспектування підприємства, який українська служба зараз вивчає.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд 26 березня почав перевірку одного з семи українських сирзаводів, чия продукція заборонена для ввезення до Росії. Україна сподівається, що після проведення інспектування експорт сирів буде розблоковано.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживспілка оприлюднила на своєму сайті інформацію про заборону на ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Згодом Росспоживспілка заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУкраїнський сир знову в російській мишоловці