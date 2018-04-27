«Солодкі» перспективи, або Прогноз щодо цукру сприятливий?..

Україна минулого року зібрала рекордний урожай цукрових буряків, а кількість виробленого з нього цукру значно перевищила обсяг внутрішнього споживання. За відсутності зовнішніх ринків збуту даний фактор став благом для споживача, але зіграв проти виробників - ціна на їхній продукт впала нижче собівартості, що трохи зменшило інтерес аграріїв до збільшення площ посівів цукрового буряка цього року. Однак експерти стверджують, що навіть за скорочення площ посівів культури зібраної сировини буде достатньо для забезпечення внутрішнього ринку, а зростання цін на цукор в поточному році якщо і буде, то незначним.

Рекордні підсумки

У 2011 році аграрії збільшили площі посіву цукрових буряків на 7% - до 0,531 млн га. Сприятливі погодні умови дозволили отримати високу врожайність - 366 ц/га проти 300 ц/га в 2010 році і зібрати рекордний за останні п'ять років урожай обсягом 17,7 млн тонн. За даними Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор», з вирощеного буряка цукрові заводи виробили 2,33 млн тонн цукру, що в 1,5 рази перевищило показник 2010-2011 маркетингового року. Таким чином, Україні за останні п'ять років вперше виробила цукру більше, ніж здатна спожити - обсяг виробництва на 22% перевищив потребу внутрішнього ринку, яка оцінюється в 1,9-2 млн тонн.

Такий підсумок роботи і став основною проблемою виробників - в умовах практично відсутності зовнішніх ринків збуту і потреби швидко реалізувати цукор для повернення кредитів, залучених для запуску заводів, ціна на продукт обвалилася. За даними «Укрцукру», на початок виробничого сезону - 1 вересня 2011 гуртово-відпускні ціни на білий цукор у виробників становили в середньому 8,4 тис. грн за тонну, однак практично відразу після початку переробки цукор почав дешевшати. Сьогодні ціни на нього коливаються на рівні 5,1-5,3 тис. грн/т. При цьому витрати на виробництво однієї тонни цукру в середньому по Україні, за оцінками «Укрцукру», становлять 6,5-7,2 тис. грн за тонну. Але виробники та аграрне міністерство сподіваються, що найближчим часом цінова ситуація вирівняється, розраховуючи на літній сезон консервування, коли традиційно попит з боку населення зростає.

«Зростаючий попит на цукор у кінці весни, звичайно ж, трохи підвищує ціну на внутрішньому ринку. Враховуючи, що ресурси цукру досить високі, думаю, що буде незначне підвищення - на 10-15%», - зазначив заступник директора департаменту продовольства Мінагропроду Олександр Печенога.

Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа вважає, що зростання цін буде стримуватися значними перехідними запасами. «За нашими оцінками, перехідні запаси цукру в серпні 2012 року складуть приблизно 450-470 тис. тонн. Це той цукор, який був вироблений у 2011 році, а ми виробили набагато більше, ніж нам потрібно. Ці перехідні запаси будуть впливати на ринок цукру», - сказав він.

Кордони без кордонів

Допомогти розвантажити внутрішній ринок міг би експорт цукру, але на сьогодні Україна практично позбавлена виходу на зовнішні ринки збуту. Раніше, коли цукру виробляли менше споживаних обсягів, виробники не приділяли розвитку експортного напряму великої уваги, тоді як імпорт був значним. За даними УКАБ, у 2010-2011 МР експорт цукру з України склав всього 0,6 тис. тонн, імпорт - 296,2 тис. тонн, включаючи 247,1 тис. тонн цукру-сирцю.

За даними «Укрцукру», за 4 місяці 2011-2012 МР Україна імпортувала 13,9 тис. тонн цукру. На думку експертів, в поточному році імпорт, за винятком цукру-сирцю, складе близько 15 тис. тонн. Одним із основних імпортерів є Білорусь. При цьому щодо поставок склалася парадоксальна ситуація - ринок Білорусі захищений Митним союзом, а ринок України залишається відкритим. Але через перевиробництво цукру в Україні та зниження цін на нього зацікавленість імпортерів падає, і в поточному МР не передбачається великий обсяг поставок.

Водночас, «Укрцукор» просить уряд відмовитися цього року від імпорту 260 тис. тонн цукру, передбаченого квотою Світової організації торгівлі (СОТ). «Ми ставимо перед урядом завдання відмовитися від квоти СОТ в 260 тис. тонн, оскільки того цукру, який на сьогодні виробляється в Україні, достатньо для внутрішніх потреб і створення експортного потенціалу», - зазначив голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола Ярчук . За його словами, квота СОТ - не зобов'язання України, а право країн завозити свій товар на наш ринок.

«Сьогодні у нас перевиробництво цукру, і потреби завозити цукор з інших країн немає, - підкреслив М.Ярчук. - Ми думаємо, що у нас знайдуться аргументи для того, аби переконати СОТ у необхідності цього кроку».

Також тисне на ринок цукру безконтрольний імпорт цукрозамінників. Офіційна статистика в цій сфері не ведеться, але, за оцінкою "Укрцукру", в 2010-2011 МР до України було імпортовано цукрозамінників в обсязі, що заміщає 250-300 тис. тонн цукру, це становить 10-15% ринку, причому показник щорічно збільшується.

Експортний потенціал

Перевиробництво цукру в поточному році дозволило сформувати великий експортний потенціал, який, за оцінками М.Ярчука, становить 470 тис. тонн. Зараз виробники шукають ринки збуту для своєї продукції, але нашому цукру доводиться жорстко конкурувати з сусідським - російським і білоруським, собівартість яких значно нижча, зокрема, через нижчі ціни на енергоносії.

«Питання експорту українського цукру необхідно розглядати в площині конкурентоспроможності його собівартості з російським або білоруським цукром. Добре відомо, що практично єдиним реальним ринком для українського цукру є країни Середньої Азії та Закавказзя. Але тут ми стикаємося із жорстокою конкуренцією з російським і білоруським цукром, собівартість якого значно нижча, а відповідно, і конкурентоспроможність вища. Це є результатом кількох факторів, зокрема, нижчі ціни на природний газ, сприятливіша державна підтримка агровиробників і т. д. Проте, можливості для експорту українського цукру є, інтерес є, тому решта, як кажуть, справа техніки, тобто, переговорів», - зазначає генеральний директор найбільшого українського виробника цукру агропромхолдингу "Астарта-Київ" Віктор Іванчик.

Між тим, українські цукровари вже мають перші позитивні результати експорту. За даними Мінагропроду, з початку МР Україна експортувала 12 тис. тонн цукру. За оцінками М.Ярчука, цього МР наша країна може експортувати близько 50 тис. тонн цукру. Основними ринками бачаться Грузія, Словаччина, Узбекистан, Болгарія, Туркменістан, Румунія.

«Цього маркетингового року наша компанія вже експортувала близько 3 тис. тонн, у планах - ще близько 15 тис. Але все буде залежати від цінової кон'юнктури на ринках», - зазначив В.Іванчик.

В минулі роки активно обговорювалося питання виходу нашого цукру на російський ринок, але він для України залишається закритим. Експерти вбачають в цьому питанні більше політики, ніж економіки, і відзначають, що якихось обнадійливих перспектив поки немає.

Мінагропрод вважає успіхом домовленість про виділення квоти на експорт українського цукру з боку Європейського Союзу в рамках договору про Зону вільної торгівлі. Зараз обговорюється обсяг в 20 тис. тонн, однак аграрне відомство розраховує на збільшення квоти. Водночас, наша країна почала постачання цукру в ЄС, в тому числі Румунію, Болгарію, Словаччину, але це тільки перші кроки.

Солодке майбутнє

Значне перевиробництво цукру і відчутне зниження цін на нього в поточному сезоні задасть тон наступному маркетинговому році. Мінагропрод пропонує в період з 1 вересня 2012 року до 1 вересня 2013 встановити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок в обсязі 1,833 млн тонн. Відомство очікує, що в ц.р. площа під посів цукрового буряка складе 594 тис. га. Як зазначив О.Печенога, половину її засіють цукрові заводи або їх інтегровані компанії.

Оцінки аналітиків трохи відрізняються від офіційних. Начальник аналітичного департаменту консалтингового агентства ААА Марія Колесник вважає, що посівні площі під цукровим буряком в поточному році не перевищать 375-380 тис. га, що, виходячи з середньорічного показника врожайності в 332 центнери з 1 га, дозволить зібрати врожай обсягом 12,3 млн. тонн, якого буде достатньо для виробництва 1,3 млн тонн цукру. Свій прогноз М.Колесник пояснила тим, що, виходячи з дуже великих перехідних залишків цукру і низької ціни на нього, сіяти цукрові буряки будуть виключно аграрні холдинги, які мають у своїй структурі переробні заводи.

А на думку В.Лапи, посівні площі цукрових буряків становитимуть близько 500 тис. га, що дозволить за нормальної середньорічної врожайності виготовити близько 1,9 млн тонн цукру. «В принципі, ми маємо всі можливості забезпечити внутрішнє споживання цукру в наступному сезоні за рахунок власного виробництва. І залишки цього сезону - 470 тис. тонн, швидше за все, будуть впливати на ринок не тільки в поточному МР, але і в наступному», - сказав він.

Прогнозувати ціну аналітики поки не беруться, враховуючи, що посів цукрового буряка ще не почався, а на врожай і виробництво можуть вплинути ряд факторів, не можна знімати з рахунків і тарифи на енергоносії. Але варто пам'ятати: як тільки на українському ринку зростає ціна, відразу приходить імпорт. Тому виробники навряд чи будуть зацікавлені підвищувати вартість на свій продукт.

Лілія Коваль (УНІАН)