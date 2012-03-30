Росіяни стверджують, що «Гадячсир» виробляє продукцію з порушеннями

Москва . Перевірка ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.) показала, що сир виробляється з порушеннями технологічного процесу.

Про це УНІАН повідомили в Росспоживнагляді.

За інформацією відомства, в період з 27 по 28 березня 2012 комісією Росспоживнагляду проведена оцінка підприємства ТОВ «Гадячсир» на відповідність вимогам ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 № 88-ФЗ, під час якої виявили ряд істотних недоліків.

«Виробництво сиру, що поставляється на територію Російської Федерації, проводиться з порушеннями технологічного процесу на ділянках його дозрівання, упаковки, а також доставки компонентів для його виробництва», - заявляють у Росспоживнагляді.

На думку російських фахівців, технологічні параметри з виробництва сиру не відповідають вимогам російського законодавства.

Крім цього в Росспоживнагляді заявляють, що в процесі перевірки також виявлено, що крім виробництва сиру підприємством виробляються сирні продукти і спреди, технологія яких передбачає використання тропічних олій.

«Незважаючи на вимоги комісії про подання технічних документів на сирні продукти і спреди, технічна документація на їх виробництво представлена не була, при цьому була спроба приховати зазначені факти», - заявили в Росспоживнагляді.

Крім того, на підприємстві встановлені суттєві порушення санітарно-технічного стану та виробничого контролю технології виготовлення продукції.

З результатами виявлених порушень були ознайомлені керівники ТОВ «Гадячсир», яким запропоновано розробити план заходів щодо усунення зазначених недоліків та подати в Росспоживнагляд, зазначають у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд 28 березня завершив інспектування ТОВ «Гадячсир» на предмет експорту сирів до Російської Федерації. За словами голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Івана Бісюка, фахівці Росспоживнагляду надали Держветфітослужбі акт за результатами інспектування підприємства, який українська служба в даний час вивчає.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств - ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявили велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Держспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. У цей список потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» та Хмельницька маслосирбаза.