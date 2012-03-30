Бісюк: Росспоживнагляд не виявив слідів використання «Гадячсиром» рослинних жирів

Фахівці Росспоживнагляду в результаті інспекції ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.) не виявили слідів використання українськими сироварами рослинних жирів.

Про це в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван Бісюк.

«Перевірка показала, що в українських сирах насправді немає пальмової олії. Під час інспекції «Гадячсиру» компонентів, що містять рослинні жири, не виявлено, і про це йдеться в акті робочої групи. На заводі виробляються насправді масло і твердий сир», - повідомив І.Бісюк.

І.Бісюк відзначив, що основні зауваження Росспоживнагляду стосуються розбіжностей в технології приготування сира, що «не стосується якості, а стосується нестиковок в законодавстві». «Ми згодні з тим, що у нас є розбіжності в технології виробництва і тим підприємствам, які хочуть експортувати свою продукцію на територію РФ, необхідно гармонізувати наші вимоги до виробництва сирів з російським законодавством», - сказав І.Бісюк, відзначивши, що українські підприємства розроблятимуть план заходів щодо усунення зазначених розбіжностей.

Щодо проведення подальших перевірок українських підприємств, І.Бісюк відзначив, що «ми продовжуватимемо діалог, ми відкриті для подальшої роботи».

Нагадаємо, Росспоживнагляд заявив, що перевірка «Гадячсиру» виявила порушення в технологічному процесі виробництва сира. За інформацією відомства, в період з 27 по 28 березня 2012 року комісією Росспоживнагляду проведена оцінка підприємства ТОВ «Гадячсир» на відповідність вимогам ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 №88-ФЗ, під час якої відзначено низку істотних недоліків. На думку російських фахівців, технологічні параметри з виробництва сиру не відповідають вимогам російського законодавства. З результатами виявлених порушень були ознайомлені керівники ТОВ «Гадячсир», яким запропоновано розробити план заходів щодо усунення відзначених недоліків і представити в Росспоживнагляд, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляду 28 березня завершив інспекцію ТОВ «Гадячсир» на предмет експорту сирів до Російської Федерації.

8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживсоюз заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанській і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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