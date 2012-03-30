Україна до 30 березня засіяла ранніми зерновими майже 1 млн га

В Україні станом на 30 березня ранні зернові культури посіяно на площі 917 тис. га, що становить 23% від прогнозу.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України, посівні роботи наразі проводяться в 15 регіонах.

Підживлення озимих зернових культур проведено на 4,8 млн га при прогнозі 5,9 млн га (тобто 82%).

За даними Мінагропроду, запаси дизпалива на проведення комплексу весняно-польових робіт становлять 418,3 тис. тонн (99% від потреби), бензину – 104,7 тис. тонн (98%). З урахуванням перехідних залишків агрогосподарства мають у своєму розпорядженні 914 тис. тонн мінеральних добрив (102%) і 22,8 тис. тонн засобів захисту рослин (84%). Забезпеченість аграріїв насінням становить 102% від потреби.

Нагадаємо, цього року очікується, що загальний зерновий клин (з урахуванням озимих і ярових культур) становитиме 15,8 млн га, що практично відповідає рівню 2011 р. Зокрема, аграрії планують розширити посіви кукурудзи на 1-1,5 млн га – до 4,5-5 млн га, ячменю – на 0,6 млн га – до 3,2 млн га. Крім того, Мінагропрод розраховує, що, залежно від обсягів пересівання озимих, будуть розширені площі під вівсом, горохом, зерновим сорго, соєю і круп'яними культурами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Український зерновий експорт надіється на "царицю полів"