Кабмін продовжив термін реєстрації держактів на землю в Поземельній книзі

Кабінет міністрів продовжив термін державної реєстрації права власності на землю в Поземельній книзі і Книзі записів про державну реєстрацію держактів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою.

Про це йдеться у постанові КМ №258 від 28 березня 2012 р., текст якої розміщено на урядовому порталі.

Постановою виключається пункт 1-1 постанови №1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі”.

Пункт 1-1 документа визначав, що державна реєстрація права власності на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадок, земельного сервітуту, емфітевзісу, суперфіція у Поземельній книзі, державна реєстрація права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі здійснюється до 1 квітня 2012 року.

Поземельна книга – складова державного реєстру земель, містить відомості про земельну ділянку, обмеження на використання земельної ділянки, суб'єктів прав на земельну ділянку і правовстановлюючі документи, а також дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, її цільове призначення, склад земельних угідь.

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