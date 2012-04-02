З завтрашнього дня в Україні потеплішає

3 квітня в Україну прийде тепла погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив директор Українського гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

Він також повідомив, що поточний тиждень відзначатиметься нестабільними погодними умовами. З 3 квітня денна температура становитиме до 9-15 градусів тепла, а протягом 4-6 квітня – від 13 до 18 тепла, на півдні до 20 тепла.

Проте, протягом 7-10 квітня спостерігатиметься зниження температури та інтенсивні опади у вигляді дощу, а на заході і півночі України - мокрого снігу.

«Такі погодні умови суттєво не вплинуть на розвиток весняного водопілля на річках України», - зауважив М.Кульбіда.

За його словами, на сьогоднішній день найбільш інтенсивне зростання рівня води спостерігається, зокрема, на верхньому Дніпрі за межами України, на Десні нижче Чернігова, на Дністрі біля Заліщиків та на річках Закарпаття.

На українській ділянці Дунаю 24 березня рівень води зростає на 3-8 см щодоби.

Також М.Кульбіда відзначив, що зберігається затоплення заплавних територій у Харківській, Луганській, Волинській, Рівненській областях.

«Але це затоплення міждамбових просторів, яке за собою особливої загрози не несе», - додав він.

М.Кульбіда констатував, що протягом поточного тижня відбуватимуться поступовий розвиток весняного водопілля на річках України без негативних наслідків за винятком затоплення заплавних територій.