Україна з початку маркетингового року експортувала 15,4 млн тонн зерна

Україна за підсумками дев'яти місяців поточного маркетингового року (МР, 1 липня 2011 - 30 червня 2012 рр.) експортувала 15,4 млн тонн зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник начальника департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Петренко.

«Україні з початку року експортувала 15,4 млн тонн зернових, а якщо з урахуванням продукції переробки зернових - близько 16 млн тонн. З них пшениця склала 3,8 млн тонн, ячмінь - 2,1 млн тонн і кукурудза - 9,3 млн тонн», - повідомив С.Петренко. За підсумками березня експорт склав 2,41 млн тонн.

Він додав, що міністерство оцінює експортні можливості до кінця поточного МР в трохи більше 10 млн тонн, і для того, щоб вийти на ці показники, Україні потрібно вивозити близько 3 млн. тонн зерна щомісяця.

При цьому перехідні запаси на початок нового МР очікуються в обсязі 9-11 млн тонн. «Перехідні запаси у нас оцінюються в понад 9 млн тонн, це достатній обсяг зернової групи, який нам необхідний. Більше того, передбачено, що аграрний фондом буде закуплено в цьому МР ще понад 1 млн тонн продовольчої пшениці. Якщо в цілому, то від 9 до 11 млн тонн зернової групи ми будемо мати перехідні запаси в наступному МР», - додав С.Петренко.

За словами президента Української зернової асоціації (УЗА) Володимира Клименка, на сьогодні темпи експорту зерна з України стримуються тривалим оформленням документів на вивезення зерна через «єдине вікно». Він зазначив, що пропозиції про зміну норми оформлення експортних вантажів через «єдине вікно» внесено в парламент і висловив сподівання, що найближчим часом вони будуть прийняті.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства розраховувало, що Україні вдасться експортувати в поточному маркетинговому сезоні 26 млн. тонн зерна.

Проте 6 березня міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що "на сьогодні поставлено за кордон 12,7 млн. тонн", і, "враховуючи технічні можливості залізничного транспорту, портів, перевалки", забезпечити експорт запланованих 26 млн. тонн зернових Україна "фізично не зможе".

13 березня Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз експорту зерна з України в поточному маркетинговому році до 20-21 млн. тонн.

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