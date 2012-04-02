Мінагропрод зменшив площу пересівання озимих культур до 2,5 млн. га

Аграрії планують пересіяти озимі культури, які загинули через несприятливі погодні умови восени і взимку цього року, на площі 2,5 млн. га проти раніше очікуваних 3-3,5 млн. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник начальника департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Петренко.

«Ми говоримо про те, на який обсяг пересівання подані офіційні заявки з областей. І за нашими оцінками, пересівання становитиме 2,489 млн. га», - повідомив С.Петренко.

Він нагадав, що уряд виділив 300 млн. грн на компенсацію витрат на пересівання озимих культур і на сьогодні відпрацьовується методика розподілу коштів. «Я думаю, якщо вона (методика - УНІАН) буде затверджена цього тижня, то аграрії вже до 15 квітня зможуть одержати ці гроші», - сказав С.Петренко.