Мінекономрозвитку планує завтра вирішити проблему з поставками сиру до РФ – джерело

У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України очікують, що завтра, 3 квітня, в ході переговорів керівництва міністерства та Росспоживнагляду вдасться знайти вирішення проблеми з поставками українського сиру до Росії.

Про це УНІАН повідомило джерело в Мінекономрозвитку.

За інформацією джерела, 3 квітня в Києві «сирне питання» обговорять міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко і голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко.

«Ми з великою часткою ймовірності очікуємо вирішення проблеми за підсумками цієї зустрічі», - зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, із 7 лютого Росія ввела заборону на імпорт українських сирів із України через вміст у них пальмової олії.

На сьогоднішній день заборона діє стосовно продукції 7-ми підприємств: ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.); Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.