Аграрний фонд почав форвардні закупівлі продовольчого зерна врожаю 2012 року

Аграрний фонд почав закупівлі продовольчого зерна врожаю 2012 року за форвардними контрактами на аграрній біржі.

Як повідомив 2 квітня в ході торгової сесії аграрної біржі заступник гендиректора Аграрного фонду Ігор Якубович, на сьогодні аграрний фонд одержав від аграріїв заявки на закупівлю близько 600 тис. тонн зерна.

«Близько 600 тис. тонн усього заявлено на сьогоднішній момент, з них 30-35 тис. тонн (продовольчої пшениці – УНІАН) оброблено, і ведуться біржові торги, а решта (заявки – УНІАН) перебувають на переміщенні від регіональних представництв до центрального офісу аграрного фонду», - сказав І.Якубович.

Він нагадав, що аграрний фонд планує закупити за форвардними контрактами 1,3 млн. тонн продовольчого зерна на 2,2 млрд грн.

І.Якубович зазначив, що аграрний фонд продовжуватиме торги, поки цей план не буде виконаний.

За словами представника аграрної біржі, торги проходитимуть кожного дня відповідно до поданих заявок.

За словами І.Якубовича, після підписання форвардного контракту аграрії одержують 50% прописаної суми у вигляді авансового платежу, а решту 50% - після поставки зерна на сертифіковані склади аграрного фонду.

І.Якубович уточнив, що цього року спрощено процедуру участі аграріїв в торгах, зокрема, кількість документів, необхідних для подачі заявки, скорочено з 20 до 8, з них 7 документів безплатні, а один передбачає оплату страхового полісу.

За словами І.Якубовича, за підсумками біржового контракту аграрій повинен зробити чотири платежі, які складають в цілому 3,8% від суми біржового контракту.

І.Якубович зазначив, що при невиконанні аграрієм умов контрактів передбачені штрафні санкції.

При цьому він додав, що у минулі роки невиконання контрактів мало місце тільки у вигляді поставки зерна з якістю, яка не відповідала прописаній у контракті.

Закупівля зерна здійснюється за встановленими урядом цінами, зокрема, на м'яку пшеницю 2-го класу вона становить 1900 грн за тонну.

І.Якубович нагадав, що форвардні закупівлі зерна для аграрного фонду здійснювала компанія «Хлібінвестбуд».

Нагадаємо, раніше І.Якубович заявляв, що мінімальні інтервенційні ціни, за якими здійснюватиметься закупівля в 2012-2013 МР, на пшеницю 2-го класу складуть 1909 грн/тонна, 3-го класу – 1800 грн/тонна, 4-го класу – 1729 грн/тонна.

Довідка УНІАН. Компанія «Хлібінвестбуд» є структурним підрозділом Державної продовольчо-зернової корпорації України, що виступає головним контрагентом держави в операціях із зерновими культурами. Співзасновниками компанії є як держава, так і приватні інвестори.

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