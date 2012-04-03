Мінагропрод прогнозує зниження врожаю фруктів на 8% і винограду на 9%

Міністерство агарової політики і продовольства України очікує цього року зниження урожаю фруктів на 8% - до 1,7 млн. тонн і винограду - на 9% - до 499 тис. тонн через сильні морози, які спостерігалися на території України в січні-лютому цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства і виноробства Мінагропроду Віктор Костенко.

«На сьогодні ми прогнозуємо, що валовий збір (фруктів - УНІАН) по країні, за рахунок того, що все ж таки були такі екстремальні умови, знизиться, і ми плануємо, що ми одержимо в цілому по всіх категоріях господарств 1,75 млн. тонн, і винограду - близько 499 тис. тонн», - повідомив В.Костенко, нагадавши, що в 2011 році урожай фруктів становив 1,9 млн. тонн і винограду - 550 тис. тонн.

«За попередніми прогнозам, при середньому валовому урожаї винограду в АР Крим на рівні 125 тис. тонн буде недоотримано близько 30-35 тис. тонн», - додав він. В.Костенко зазначив, що на сьогодні найбільшу тривогу викликає стан персиків і абрикоса, а також столового винограду, оскільки в деяких регіонах загибель бруньок досягає 100%. При цьому, за його словами, забезпеченість яблуками і грушами не викликає сильного занепокоєння.

Аналітик плодово-овочевого ринку асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Ігор Стрелюк зазначив, що, за даними проведеного УКАБ моніторингу, в середньому по Україні на площах під столовим виноградом загинуло близько 30% бруньок. Яблуні добре перенесли морози, але ще зберігається ризик при зниженні температур у квітні-травні, коли сади почнуть квітнути. У цілому, по групі кісточкових дерев (абрикоси, вишні, черешні, персики) загибель у рамках 25-30%. «На сьогодні можна говорити, що українські споживачі не залишаться без українського продукту. І якщо не буде повторних морозів у квітні-травні, то ми вийдемо приблизно на ті обсяги, які були в 2009-2010 роках», - повідомив І.Стрелюк.

Експерти зазначили, що, незважаючи на зниження урожаю фруктів, ціни на них будуть стабільними, хоча й можливі коливання в межах 5%. «Моє бачення, що говорити про те, що ціни сильно зростуть, - це буде не зовсім правильно. Сьогодні можна говорити, що ціни будуть на відсотків 5, можливо, вище, ніж ціни у літній період минулого сезону. Але це може бути частково пов'язано з інфляцією», - зазначив І.Стрелюк.

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