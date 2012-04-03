Україна і Росія врегулювали питання поставок сиру

Україна і Росія врегулювали питання поставок українського сиру до РФ і країн Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, коментуючи результати переговорів з головою Росспоживнагляду Геннадієм Оніщенком.

«Ми домовилися про те, що відносини у сфері національного контролю з боку України буде врегульовано і обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що найближчим часом Росспоживнагляд організовує перевірки ще двох сироварних заводів на предмет експорту їх продукції на території РФ.

«У дуже короткий час, найближчим часом будуть організовані перевірки на двох інших заводах», - сказав П.Порошенко.

Він сказав, що йдеться не про питання безпеки української продукції, а про питання відповідності державних стандартів на виробництво сирів України і Росії.

Керівник федеральної служби у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини РФ Г.Оніщенко заявив, що наступного тижня фахівці Росспоживнагляду приїдуть до України для проведення інспекції ще двох підприємств, експорт яких до РФ обмежено.

Щодо термінів, в які можуть поновитися поставки українських сирів на територію Росії та країн Митного союзу, Г.Оніщенко відповів, що «по Гадячу ми провели перевірку, зробили зауваження, зажадали їх ліквідації (зауважень – УНІАН), і цей процес у міру того, як вони будуть ліквідовані, перейде в іншу стадію».

Г.Оніщенко зазначив, що Україна погодилася з умовами РФ, і все залежить від швидкості проведення подальших перевірок підприємств.

«Перевіримо, подивимося, дай Бог, щоб все було нормально. Потім пробні партії запускатимемо на ринок, проконтролюємо їх, тому що... після закриття ми з певною упередженістю дивитимемося на ту продукцію, але я думаю, що все налагодиться», - сказав Г.Оніщенко.

П.Порошенко повідомив, що сторони домовилися, що спільно буде обрана українська лабораторія, яка зараз відповідає стандартам ЄС, і російська сторона надасть їй право сертифікувати українську продукцію на відповідність вимогам російського законодавства.

П.Порошенко також зазначив, що вимоги для українського ринку також посилюватимуться.

«Ми домовилися, що у нас не буде політики подвійних стандартів ні в Росії, ні в Україні – аналогічно вимоги, які пред'являтимуться до українських виробників, абсолютно аналогічні вимоги пред'являтимуться до російських і навпаки», - заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, період з 27 по 28 березня 2012 року комісією Росспоживнагляду було проведено інспекцію ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.) на предмет експорту сирів до Російської Федерації.

За інформацією відомства, під час перевірки на відповідність вимогам ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 №88-ФЗ відзначено низку істотних недоліків. На думку російських фахівців, технологічні параметри з виробництва сиру не відповідають вимогам російського законодавства. З результатами виявлених порушень були ознайомлені керівники ТОВ «Гадячсир», яким запропоновано розробити план заходів щодо усунення відзначених недоліків і представити в Росспоживнагляд, говориться в повідомленні.

Водночас, як відзначив із цього приводу голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван Бісюк, перевірка показала, що фахівці Росспоживнагляду в результаті інспекції ТОВ «Гадячсир» не виявили слідів використання українськими сироварами рослинних жирів.

І.Бісюк відзначив, що основні зауваження Росспоживнагляду стосуються розбіжностей в технології приготування сира, що «не стосується якості, а стосується нестиковок у законодавстві». «Ми згодні з тим, що у нас є розбіжності в технології виробництва, і тим підприємствам, які хочуть експортувати свою продукцію на територію РФ, необхідно гармонізувати наші вимоги до виробництва сирів із російським законодавством», - сказав він.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживсоюз заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.