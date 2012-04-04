Завтра на півдні України - до 22° тепла

У четвер, 5 квітня, на півдні України буде до 22° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра у західних та місцями північних областях, вдень і на півдні країни невеликий, в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті очікується помірний дощ, вдень окремі грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 4-9°, у східних областях - 1-6° тепла; вдень - 14-19°, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму - до 22°, на Волині, Рівненщині та узбережжі морів - 8-13° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла, вдень - 14-19°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-8° тепла, вдень - 16-18°.