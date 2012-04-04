Присяжнюк: Відновлення поставок українських сирів до РФ потребує гармонізації стандартів

Для відновлення поставок продукції вітчизняних сироварних підприємств на російський ринок необхідно уніфікувати технічні регламенти України і Росії у сфері безпеки та якості продовольства.

Таку думку міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

На думку М.Присяжнюка, Україна має уніфікувати стандарти виробництва не лише зі світовими вимогами, а в першу чергу, з нормами тих країн, з якими веде торгівлю.

«Сьогодні виникає дуже важливе питання гармонізації стандартів у рамках тих країн, які ведуть між собою торгівлю й у рамках світових стандартів. Тому наше завдання - якнайшвидше уніфікувати законодавство і вивести виробництво продуктів харчування на рівні тих стандартів і технічних регламентів, які ми задекларували в угодах з іншими країнами», - зазначив міністр.

Щодо врегулювання питання з поставками українських сирів до РФ і країн Митного союзу, М.Присяжнюк повідомив, що наступного тижня Росспоживнагляд направить інспекторів для перевірки «Пирятинського сирзаводу» і ТОВ «Прометей», які в сукупності реалізують понад 60% від загального обсягу сиру, що експортується до РФ. Крім того, протягом найближчих двох днів буде створено двосторонню робочу групу з уніфікації стандартів двох країн у сфері якості та безпеки харчових продуктів.

«Ми домовилися, що протягом 2 днів створимо спільну робочу групу, яка забезпечить вирішення всіх спірних питань. А саме - завершення інспекції підприємств, гармонізації технічних стандартів, забезпечення контролю за якістю продукції по всій вертикалі й визначення сертифікованих лабораторій, які візьмуть на себе відповідальність за якість продукції, що експортується. Це спростить систему контролю, підвищить взаємну довіру й відкриє нам російський ринок», - зазначив голова Мінагропроду.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку та торгівлі Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва зі сторони Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона в ході перевірки ТОВ «Гадячсир».

П.Порошенко також повідомив, що сторони домовилися, що спільно буде обрано українську лабораторію, яка зараз відповідає стандартам ЄС, і російська сторона надасть їй право сертифікувати українську продукцію на відповідність вимогам російського законодавства.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.