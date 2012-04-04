Компанія «Укрпродукт» купила виробника напоїв «Живий квас»

Один із найбільших в Україні виробників молочних продуктів холдинг «Укрпродукт Груп» отримав контроль над виробником безалкогольних напоїв з Житомира «Живий квас».

Про це йдеться в повідомленні «Укрпродукту», розміщеному на офіційному сайті компанії.

Покупець заплатить за придбання 100% ТОВ «Живий квас», а також торгової марки квасу «Арсеніївська» 295 000 фунтів стерлінгів (1 GBP ≈ 1,6 USD).

«Укрпродукт» повідомляє, що в 2011 році виручка компанії «Живий квас» склала еквівалент 1,35 млн фунтів стерлінгів.

Довідка УНІАН. «Укрпродукт Груп» продає на ринку України та ряду інших країн вершкове масло, плавлені та тверді сири під торговими марками "Наш молочник", "Народний продукт", "Вершкова долина". П'ять заводів групи дозволяють щорічно випускати близько 70 000 тонн молочної продукції. У сегменті фасованого масла частка групи на національному ринку в 2011 році становила близько 21%, на ринку плавлених сирів - 16%. У 2005 році «Укрпродукт» продав на Лондонській фондовій біржі зарубіжним інвесторам за 11 млн доларів 27% своїх акцій.