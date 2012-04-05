Азаров: доля білоруської м’ясо-молочної продукції вирішиться після її експертизи

Рішення про відновлення імпорту білоруської м’ясо-молочної продукції до України буде прийнято після проведення відповідної експертизи українськими фахівцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр Україна Микола Азаров під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром Білорусі Володимиром Семашко.

«Добре, що ви розумієте, що у нас немає претензій до вас або бажання нашкодити вам. Є моменти, пов'язані з контролем якості продукції, яка завозиться до України. Фахівці повинні розібратися, поставити всі крапки над «і», запропонувати нам об'єктивно обґрунтоване рішення», - сказав М.Азаров.

Водночас, В.Семашко зазначив, що принципових розбіжностей у відносинах з Україною немає. «Іноді виникають якісь технічні та організаційні питання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 березня тимчасово призупинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС).

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) був тимчасово припинене ввезення білоруського молока та молочних продуктів.