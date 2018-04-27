"Сирна війна": Росія сама почала і сама переводить у фазу перемир'я

Україна і Росія, схоже, домовилися про врегулювання поставок українських сирів до Росії. Для відновлення експорту необхідно зробити кілька кроків: російській стороні провести інспектування ще двох наших підприємств, а українській - усунути зауваження, які з'явилися у перевіряючих. Експерти сподіваються, що до літа український сир потрапить на столи російських споживачів. Якщо в ситуацію знову не втрутиться велика політика...

Сирний кардинал

«Сирна ситуація» трохи прояснилася (саме трохи) під час візиту до України глави Федеральної служби у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини РФ (Росспоживнагляд) Геннадія Онищенка, рішенням якого з лютого і був заборонений експорт сирів семи українських виробників, продукція яких займає левову частку в обсязі всіх поставок сирів до РФ.

Напередодні візиту українські чиновники сподівалися, що за результатами зустрічі конфлікт буде врегульовано. «Ми з великою часткою ймовірності очікуємо вирішення проблеми за підсумками цієї зустрічі», - заявляли в уряді. Однак розраховувати, що Онищенко приїде для того, аби покаятися і зізнатися в тому, що протягом 2 місяців звинувачував українських сироварів в порушеннях, яких насправді не було, м'яко сказати, наївно. Незважаючи на те, що наявність пальмової олії в українських сирах не підтвердили ні європейські лабораторії, ні інспекція Росспоживнагляду на підприємстві «Гадячсир», Онищенко тримав марку. Якось непомітно для всіх його претензії звелися до відмінностей у технічних регламентах і стандартах двох країн.

За підсумками переговорів міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що сторони досягли домовленості про врегулювання поставок українського сиру до РФ і країн Митного союзу. «Ми домовилися про те, що відносини в сфері національного контролю з боку України будуть врегульовані і обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації знімуть після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки», - сказав П.Порошенко.

Міністр кілька разів підкреслив, що проблема не в питанні безпеки української продукції, а в питанні відповідності державних стандартів на виробництво сирів України та Росії.

Сторони домовилися, що найближчим часом Росспоживнагляд організує перевірки ще двох сироварних заводів, після інспектування яких буде прийнято рішення про відкриття експорту.

Щодо термінів відновлення поставок Г.Онищенко зазначив: «Щодо Гадячу ми провели перевірку, зробили зауваження, зажадали їх ліквідації (зауважень - ред.), і цей процес у міру того, як вони будуть ліквідовані, перейде в іншу стадію... Перевіримо, подивимося, дай Бог, щоб все було нормально. Потім будемо пробні партії запускати на ринок, проконтролюємо їх, тому що... після закриття ми з певною упередженістю будемо дивитися на ту продукцію, але, думаю, що все налагодиться».

Точної дати скасування заборони Г.Онищенко не назвав, що абсолютно логічно: адже як пояснити, що ще місяць тому проти нашого сиру розгорталася потужна антирекламна кампанія, а зараз підтвердити відповідність якості встановленим вимогам і відкрити експорт...

П.Порошенко повідомив, що сторони домовилися спільно вибрати українську лабораторію, що відповідає на сьогодні стандартам ЄС, якій російська сторона надасть право сертифікувати нашу продукцію на відповідність вимогам російського законодавства. Так негласно сусіди підтвердили здатність України контролювати якість продукції.

Між рядків

На прес-конференції, яку проводили за результатами переговорів, хоч всі і посміхалися один одному, але відчувалася деяка натягнутість і напруженість. Це проявлялося в дрібницях. Наприклад, П.Порошенко весь час говорив українською мовою, а вже після сказаної промови уточнив у гостя, чи все той розуміє; в тому, як різко Г.Онищенко відповів українській журналістці, яка намагалася поставити уточнююче запитання, чи як назвав українську валюту карбованцем (складно повірити, що чиновник сусідньої держави не володіє інформацією про валюту нашої країни) і т. д. У цій атмосфері сказане П.Порошенком - «ми домовилися, що не буде політики подвійних стандартів ні в Росії, ні в Україні, аналогічно вимогам, які будуть пред'являтися до українських виробників, абсолютно аналогічні будуть до російських» прозвучало неоднозначно, скоріше, як натяк, мовляв, росіяни вимагають від України виконання тих умов, яких самі ж і не дотримуються.

Апогеєм прес-конференції стала поява народного депутата Олега Ляшка, який спровокував конфлікт. Він увірвався і зажадав пояснень, чому Росія накладає заборону на імпорт наших продуктів. При цьому О.Ляшко пропонував Г.Онищенку українські ковбаси та сири, які приніс із собою. Депутат дорікнув голові Росспоживнагляду в тому, що він як випускник Донецького університету повинен лобіювати українську продукцію на російських ринках, а не навпаки. Г.Онищенко назвав депутата хамом і покинув прес-конференцію. На наступний день Г.Онищенко «оцінив» поведінку Ляшка як «медичний випадок».

Відкрити не можна закрити

Експерти оцінюють досягнуті домовленості обережно позитивно. «Важливо, що були досягнуті принципові домовленості, тому що, чесно кажучи, той обмін заявами, який дистанційно звучав до цього часу, - найгірший варіант розвитку подій. А те, що Г.Онищенко приїхав, це вже певна декларація налаштованості на співпрацю», - зазначив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа.

Експерти сподіваються, що до кінця весни експорт українських сирів до РФ буде розблоковано. «Звичайно, мова йде не про дні, але я сподіваюся, що в даному випадку мова йде про тижні. Думаю, якщо ефективно попрацюють і підприємства, і наші контролюючі органи, і не буде затримки з приїздом російських колег, то до початку літа реально розблокувати експорт», - зазначив В.Лапа.

Варто нагадати, що відразу після введення заборони аналітики одностайно назвали цю ситуацію черговим «сирним тиском», до чого не має ніякого відношення якість продукції. Основною причиною називали бажання домогтися від України «більшої лояльності» в газотранспортному питанні, а також у питанні вступу до Митного союзу. «На нашу думку, вся ця «сирна війна» є прямим наслідком політики та охолодження українсько-російських взаємин. Росія таким чином намагається залучити Україну до вступу в Митний союз і, відповідно, пом'якшити українську позицію щодо газотранспортної системи», - зазначала начальник аналітичного відділу консалтингової компанії ААА Марія Колесник. На її думку, підтвердженням виключно політичного характеру даної заборони є те, що Росія не надала жодних доказів порушень з боку українських виробників, а ті факти, які згадувалися, стосуються продукції підприємств, які вже тривалий час не постачають її до Росії або взагалі припинили дане виробництво. Хоча не варто скидати з рахунків і лобі російських виробників, яким зайві конкуренти на ринку не потрібні.

В цілому, експерти «як у воду дивилися»: в Росії пройшли президентські вибори, пристрасті потроху вляглися і, як за помахом чарівної палички, діалог по сиру увійшов у конструктивне русло. Погано одне - українським виробникам навряд чи вдасться переорієнтуватися на інші ринки збуту, після відновлення експорту він знову сконцентрується на РФ і Митному союзі. А це означає, що надалі «сирна історія» може повторитися, і не один раз...

Лілія Коваль (УНІАН)