На Великдень в Україні значно потепліє

На Великдень в Україні очікується значне потепління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в МНС повідомив директор Українського гідрометцентру Василь Кульбіда.

За його словами, на Великодні свята очікується «дуже гарна погода».

Зокрема, сказав В.Кульбіда, у ранкові години в суботу і неділю очікується від 4 до 9 градусів тепла, а вдень – від 13 до 18 градусів тепла.

Він додав, що також не передбачається суттєвих опадів, і така погода буде характерною для всіх регіонів України.

Загалом, за його словами, з 12 по 20 квітня в Україні очікується потепління.

Як сказав В.Кульбіда, температура спочатку зросте до 6-11 градусів, з 13 квітня – до 13-18, а з 18-19 квітня - 19-24 градусів тепла.