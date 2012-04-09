Онищенко погрожує закрити українсько-російський кордон

Москва. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявляє, що у разі повторення спалаху холери в Україні українсько-російський кордон буде закрито.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Коли я був минулого тижня в Україні, зустрічаючись із заступником голови уряду, я їм сказав, що якщо буде те, що було минулого року з холерою в Маріуполі, в Жданові, як воно раніше називалося це місто, то ми просто закриємо кордон», - сказав Г.Онищенко.

За його словами, для обговорення і координації рішення цього питання до Росспоживнагляду прибули два фахівці з Мінохоронздоров`я України.

Як наголосив Г.Онищенко, потрібно розуміти, у що виллється закриття кордону.

«Ми зараз спільно попрацюємо і до початку сезону вийдемо з єдиним розумінням, як нам на загальнолюдському просторі спільно і адекватно реагувати на подібного роду речі», - сказав Г.Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Г.Онищенко заявив, що стурбований спалахами холери в Україні.

Голова Росспоживнагляду вважає, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю. При цьому Г.Онищенко не виключив закриття кордону.

Як заявив Г.Онищенко, він стурбований передачею в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.

"З`явилася серйозна проблема. Судячи з офіційних загальнодоступних документів, в 2012 році в Україні профілактикою холери серед людей займатимуться не медики, а ветеринарна служба. Це означає, що вже з травня ми досить серйозно посилимо нагляд на кордоні з Україною", - сказав Г.Онищенко.

Він нагадав, що в 2011 році в Донецькій області було зафіксовано спалах холери, але Росія, завдяки скоординованим діям з українською санітарною владою, не закривала кодон для людей і товарів.