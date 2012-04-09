Москва. Росспоживнагляд може відкрити в Україні лабораторію для контролю за сирами, які поставляються до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив на брифінгу в Москві головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко.

За його словами, це дасть змогу уникнути ситуацій, коли сир не пускають до Росії вже на кордоні.

Г.Онищенко наголосив, що якщо сир не відповідатиме вимогам, але у нього буде документ про перевірку, то Росспоживнагляд розбиратиметься безпосередньо з лабораторією.