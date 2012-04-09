Завтра фахівці Росспоживнагляду знову приїдуть з перевіркою в Україну

Москва. Завтра фахівці Росспоживнагляду знову вирушать до України для перевірки підприємств, які виготовляють сир.

Про це заявив головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Завтра туди полетять мої люди і займатимуться далі», - сказав Г.Онищенко.

Він повідомив, що Росспоживнагляд веде переговори безпосередньо з деякими українськими виробниками сирів.

«Вони приїжджають до мене, і з ними ми швидше домовляємося. Навіть після зустрічі в Києві у мене були представники окремих заводів», - сказав він.

Г.Онищенко також сказав, що заяви з українського боку про те, що виявлені в РФ українські сири є фальсифікатом і виготовляються російськими виробниками, не мають великого значення.

«Я в це мало вірю, бо немає потреби. Вже не такі у вас розкручені сири, аби їх підробляти як «Боржомі» чи молдавські вина. А якщо це й так, то це твоя проблема – давайте ринок на території Росії цивілізуємо так, що дистриб'ютори займатимуться цим відповідально», - сказав він і додав, що багато хто з цим погоджується.

За його словами, те, що сталося на заводах України, випливає із системних проблем і вимагає гармонізувати вимоги до сирної продукції.

«Наші вимоги до сирів – це закон у Росії, в Україні – це відомчий акт Мінсільгоспу. Різні вагові категорії і відповідно ставлення до них таке», - сказав він.

Г.Онищенко повідомив, що під час поїздки до України його цікавила система контролю за виробництвом сирів.

«У будь-якому продукті в цивілізованій країні, особливо в такому як сир і молоко, в собівартості - до 30% - це внутрішній лабораторний контроль. Не просто тітка Маша надкусила головку сира», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в Москві Геннадій Онищенко повідомив, що Росспоживнагляд може відкрити в Україні лабораторію для контролю за сирами, що поставляються до Росії.

Нагадаємо, 3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

Також міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що Росспоживнагляд направить інспекторів для перевірки «Пирятинського сирзаводу» і ТОВ «Прометей», які сукупно реалізують більш як 60% загального обсягу сиру, що експортується до РФ.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще чотирьом українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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