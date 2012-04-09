Завтра на півночі України очікується мокрий сніг

Завтра в Україні очікується невеликий дощ, вночі у північних областях з мокрим снігом, лише у західній частині без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних та західних областях 0-5° морозу, у Карпатах 4-9° морозу; вдень 6-11° тепла, на Прикарпатті та в Криму місцями 12-14°.

У східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

У Київській області у вівторок вночі та вранці місцями очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.