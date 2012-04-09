Весняне водопілля на Дунаї пройде без негативних наслідків для населення – Кульбіда

Весняне водопілля на Дунаї відбудеться без негативних наслідків для населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це під час брифінгу заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Майже місяць у регіонах біля басейну річки Дунай не було значних опадів, вони склали 10% від місячної норми. У зв'язку з цим Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія прогнозує, що наприкінці квітня при проходженні весняного водопілля на українській частині річки Дунай рівні води не досягнуть небезпечних позначок», - повідомив Микола Кульбіда.

Він також зазначив, що протягом 7-9 квітня продовжував зростати рівень води на річках Карпатського регіону та на Дністрі. Найбільше зростання спостерігалося на нижній ділянці української частини Тиси. При цьому на її притоках зростання рівнів води вже припинилося.

За словами директора гідрометцентру, продовжується розвиток весняного водопілля на притоках середнього Дніпра, але вода вже досягала максимальних показників. Найвищі рівні води були досягнуті також на Сіверському Дінці у Луганській та Донецькій областях. У більшості регіонах це відбулося без негативних наслідків. Станом на сьогодні навіть на річці Деркул вода зійшла з заплав.

М.Кульбіда також зазначив, що з інтенсивністю до 10 см щодоби зростає рівень води на Десні та верхньому Дніпрі, ще до входу у Київське водосховище.