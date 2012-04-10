Уряд розглядає можливість компенсації фермерам за збереження поголів'я ВРХ

Кабінет міністрів України розглядає можливість виплати компенсації фермерам за збереження молодого поголів'я великої рогатої худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідання господарства фермера Миколи Кищенка в селі Вільна Тарасівка (Київська обл.).

«Я думаю, що якщо ми запропонуємо, щоб фермер, приміром, зберіг телицю на півроку: прийди до сільради отримай, наприклад, 500 грн, ще півроку зберіг – ще 500 грн. Ось ви й компенсуєте витрати на дизельне пальне», - сказав М.Азаров.

У ході робочої поїздки до Київської області прем'єр ознайомився з господарством фермера М.Кищенка, поговорив із його сім'єю, а також поспілкувався з іншими селянами.

Зокрема, М.Азаров відзначив необхідність збільшення поголів'я великої рогатої худоби. Також глава уряду звернув увагу на необхідність створення умов для того, щоб молодь не залишала село, а розвивала там фермерські господарства.

Прем'єр поспілкувався з селянами і в ході спілкування зазначив, що уряд зробить усе необхідне для розвитку села. Він, зокрема, виділив проблему зростання цін на пальне, зазначивши при цьому, що це пов'язано з ситуацією на світових ринках і, особливо, зі зростанням цін на нафту.

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