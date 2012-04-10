Уряд має намір збільшити форвардні закупівлі зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав після відвідання Білоцерківського молочного комбінату.

При цьому він відзначив, що зараз форвардні закупівлі здійснюються у достатній кількості.

Також М.Азаров відзначив необхідність збільшення закупівель сухого молока і вершкового масла для стабілізації цін на ринку.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд розпочав закупівлі продовольчого зерна врожаю 2012 року за форвардними контрактами на аграрній біржі. Про це повідомив 2 квітня заступник гендиректора Аграрного фонду Ігор Якубович.

За його словами, на 2 квітня п.р. Аграрний фонд одержав від аграріїв заявки на закупівлю близько 600 тис. тонн зерна.

І.Якубович нагадав, що Аграрний фонд планує закупити за форвардними контрактами 1,3 млн. тонн продовольчого зерна на 2,2 млрд грн.