Збір на розвиток виноробства скасують і пропорційно збільшать акциз на алкоголь?

Уряд має намір скасувати 1,5% збір на розвиток виноградарства і виноробства і пропорційно збільшити акциз на алкоголь.

Як зазначається у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України, це передбачено проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України».

«Проектом (...) зокрема, передбачено скасувати збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і пропорційно збільшити акцизний податок», - наголошується у повідомленні, при цьому зазначений законопроект не опубліковано.

Зазначається, що згідно з чинним законодавством, при реалізації пива і алкогольних напоїв оплачується як акцизний податок виробниками, так і збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства виробниками і підприємствами торгівлі (у розмірі 1,5% - УНІАН), при цьому і податок, і збір включається в ціну кінцевого споживання.

«Виходячи з викладеного, реалізація зазначеної пропозиції дозволить скоротити звітність, скоротити кількість платежів до бюджету, і не чинитиме негативного впливу на споживачів, оскільки може спричинити зміну кінцевої ціни реалізації пива і алкогольних виробів», - зазначається у повідомленні Мінфіну.

При цьому наголошується, що для виробника у ціні 1 пляшки сума податку збільшиться для горілки (0,5 л, 40%) на 1,03 грн, для пива (0,5 л) на 4,3 коп., і для сухого вина менш ніж на 1 коп.