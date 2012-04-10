Азаров: закон про внутрішню торгівлю введе чіткі терміни розрахунків за швидкопсувні товари

Закон про внутрішню торгівлю введе чіткі терміни розрахунків за швидкопсувні товари, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідання ТДВ «Терезіне» Білоцерківського району Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«Ухвалення закону про внутрішню торгівлю введе чіткі терміни платежів за продукти, які швидко псуються», - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що існуюча система оплати товарів з обмеженим терміном реалізації є несправедливою.

Наприклад, найбільший кінцевий термін реалізації молока, відзначив прем'єр, становить 14 діб, а селянин одержує за нього гроші через місяць.

Як повідомив УНІАН, 12 жовтня 2011 року Кабінет Міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» (№ 9443) для передачі його на розгляд Верховної Ради України. У парламенті його було зареєстровано 10 листопада 2011 року.

8 лютого 2012 р. представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко повідомив, що урядовий законопроект «Про внутрішню торгівлю» буде розглянуто парламентом після доопрацювання. «Існуюча сьогодні редакція законопроекту про внутрішню торгівлю несе певні загрози для розвитку внутрішнього ринку, містить окремі норми, які можуть розглядатися як дискримінаційні», - відзначив Ю.Мірошниченко.