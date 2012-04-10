«Київенерго» закриє 9 свердловин з артезіанською водою через борги

Сьогодні, 10 квітня, фахівці ПАТ «Київенерго» відключать від енергопостачання насосні комплекси 9 артезіанських свердловин, які обслуговує ПАТ «АК «Київводоканал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергокомпанії, причиною відключення стала мільярдна заборгованість «Київводоканалу» за електроенергію. Його загальний борг перед «Київенерго» станом на 1 квітня 2012 року становив 1,057 млрд грн. Про відключення «Київводоканал» був повідомлений у встановлений законом термін.

Таким чином, від енергопостачання відключено насосне обладнання бюветів: на вул. Львівській, 84, на вул. Гаршина, 1, на вул. Саратовській, 22, на вул. Кіквідзе, 34-а, на вул. Шахтарській, 6-а, на вул. Голосіївській, 51/2, на вул. Уманській, 3 та на вул. Кіото, 7.

“Подальше накопичення боргів з боку «Київводоканалу» ставить під загрозу енергопостачання всього водного господарства столиці”, - заявляють в «Київенерго».

Як пояснили в компанії, електроенергія необхідна «Київводоканалу» для роботи обладнання водозабірних і насосних станцій. Наприклад, середньодобове споживання електроенергії Деснянською водопровідною станцією становить 270 тис. кВтг/добу, Дніпровської водопровідної станцією – 120 тис. кВтг/добу.

«Ми з розумінням ставимося до того, що «Київводоканал» є життєзабезпечувальним підприємством столиці, тому поки не вдаємося до відключення електроенергії на його виробничих потужностях. Але той факт, що щомісяця «Київводоканал» тільки прирощує борги за електроенергію на 20-30 млн грн, рано чи пізно може виявитися вирішальним для припинення безоплатного споживання», – заявив директор СВП «Енергозбут» ПАТ«Київенерго» Олексій Савенков.