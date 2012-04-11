Мінекономрозвитку планує поновити експорт українського пива до Білорусі

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко сподівається на зняття обмежень для експорту українського пива до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу 10 квітня.

«Ми на сьогоднішній день продемонструємо прогрес і щодо доступу українських товарів (пиво – УНІАН) шляхом зняття квот», - зазначив П.Порошенко.

Він також повідомив, що мінімальна ціна українського пива в Білорусі була зафіксована у вільно конвертованій валюті, що після серйозної девальвації білоруського рубля зробило продукцію українських виробників неконкурентоспроможною.

«Ми попросили відновити вільну конкуренцію. Ми не вимагаємо ніяких переваг для себе», - зазначив П.Порошенко.