За рік-два всі посіви в Україні мають бути застраховані, вважає Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що протягом року-двох усі посіви в Україні мають бути застраховані від ризиків у страхових компаніях, щоб державі не доводилося витрачати кошти на збитки, завдані посівам внаслідок складних погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Необхідно, врешті-решт, переходити до цивілізованої практики, коли природно-кліматичні ризики компенсує не бюджет, а страхові компанії. Це їх робота. І зернотрейдери не повинні перекладати свої ризики на державу», - сказав М.Азаров.

Він доручив Міністерству фінансів і Міністерству аграрної політики і продовольства розробити механізм, стимулюючий підприємства страхувати ризики.

«Доручаю Міністерству аграрної політики і продовольства разом з Міністерством фінансів розробити механізм стимулювання господарств – учасників зернового ринку до обов'язкового страхування своїх ризиків, щоб протягом року-двох повністю перейти на страхову компенсацію ризиків», - сказав М.Азаров.