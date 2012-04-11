Українські сири можуть повернутися на російський ринок у квітні - середині травня

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк сподівається на відновлення експорту українських сирів до Російської Федерації у квітні - середині травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу під час засідання Кабінету міністрів України.

«Вчора приїхали і працюють представники Росспоживнагляду на Пирятині (Пирятинський сирзавод - УНІАН) і переїдуть на Мену (Менський сирзавод - УНІАН). Ми сподіваємося, що у квітні - середині травня ми ці питання познімаємо», - сказав М.Присяжнюк.

Він відзначив, що на сьогодні всі зауваження, які були пред'явлені інспекторами після першої перевірки підприємства «Гадячсир», відпрацьовані і направлені Росспоживнагляду. «Ми чекаємо реакції… Або буде контрольна перевірка, або буде прийняте рішення відкрити», - сказав М.Присяжнюк.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

9 квітня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що з 10 квітня фахівці Росспоживнагляду знову поїдуть до України для перевірки підприємств, що виробляють сири, зокрема, «Пирятинського сирзаводу» і ПрП КФ «Прометей».

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