Посіви ранніх зернових проведено на 57% прогнозованих площ

Посіви ранніх зернових культур в Україні проведено на площі 2,3 млн. га, що становить 57% прогнозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив сьогодні у ході брифінгу під час засідання Кабінету міністрів України.

За словами міністра, посіви ранніх зернових і зернобобових культур вже завершили господарства Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Міністр відзначив, що поточного року склалася нестандартна ситуація, коли північні регіони України завершили посіви раніше південних, де на сьогодні несприятлива погодна ситуація.

Також, за словами М.Присяжнюка, посіви цукрового буряка проведено на площі 107 тис. га (20% прогнозу). Також розпочато посіви соняшнику, і вже засіяно 24 тис. га.

Міністр відзначив, що пересівання озимих культур на зерно яровими культурами планувалося провести на площі 3 млн. га, проте на сьогодні ця цифра скоригована до 2,5 млн. га, і пересівання вже проведене на 306 тис. га (12% прогнозу). Також завершилася перша підгодівля озимих зернових культур на площі 6,1 млн. га (103% прогнозу).

Міністр повідомив, що аграрії забезпечені необхідними для проведення весняно-польових робіт обсягами дизпалива, бензину, міндобрив і насіння.

Нагадаємо, цього року очікується, що загальний зерновий клин (з урахуванням озимих і ярових культур) становитиме 15,8 млн. га, що практично відповідає рівню 2011 р. Зокрема, аграрії планують розширити посіви кукурудзи на 1-1,5 млн га – до 4,5-5 млн. га, ячменю – на 0,6 млн га – до 3,2 млн га. Крім того, Мінагропрод розраховує, що, залежно від обсягів пересівання озимих, будуть розширені площі під овес, горох, зернове сорго, сою і круп'яні культури.