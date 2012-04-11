Україна сподівається до кінця поточного МР експортувати ще 7 млн. тонн зерна

Україна сподівається до кінця поточного маркетингового року (МР, 1 липня 2011 - 30 червня 2012 рр.) експортувати ще 7 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив сьогодні на брифінгу під час засідання Кабінету міністрів України.

«Ми сподіваємося і, реалізовуючи договори, які є між виробниками і експортерами, ми бачимо, що у нас є можливість технічна, контрактна можливість, проекспортувати як мінімум ще 7 млн. тонн зерна до кінця маркетингового року (1 липня 2012 року – УНІАН)»,- сказав міністр.

Він відзначив, що Україна на сьогодні експортувала 16,5 млн. тонн зернових, що на 4 млн. тонн більше показника на аналогічну дату 2011 року, але значно менше прогнозованого на цей рік обсягу. Він нагадав, що в поточному МР Україна планувала поставити на зовнішні ринки, як мінімум, 25 млн. тонн зерна.

При цьому міністр повідомив, що на сьогодні темпи експорту збільшуються, і в березні постачання зернових на зовнішні ринки становили 2,5 млн. тонн. Міністр відзначив, що у нас залишаться значні запаси кукурудзи, яка може експортуватися ще в липні-вересні. При цьому М.Присяжнюк відзначив, що на світовому ринку попит на технічні культури високий, що може гарантувати високу динаміку експорту фуражної і зернової групи з України.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства розраховувало, що Україні вдасться експортувати в поточному маркетинговому сезоні 26 млн. тонн зерна.

Проте у середині березня Мінагропрод знизив прогноз експорту зерна з України в поточному маркетинговому році до 20-21 млн. тонн.

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