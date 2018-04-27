Великдень-2012: дешево розговітися не вдасться

Українців давно вже не здивуєш підвищенням цін на продукти харчування напередодні свят. Великдень цього року не став винятком: подорожчали яйця (процес контролює Антимонопольний комітет), а також м'ясо і свіжі овочі. Що ж, на широке гуляння доведеться розщедритися.

Великодні яйця

Кінець лютого і початок березня нагадали українцям про наближення Великодня різким стрибком цін на курячі яйця, у деяких торгових точках десяток коштував більше ніж 16 грн. У ситуацію на ринку втрутився Антимонопольний комітет, який рекомендував 30 птахофабрикам і 9 ритейлерам утриматися від встановлення економічно необгрунтованих цін. Розслідування АМКУ показало, що на початок лютого різниця між відпускними для гурту і роздрібними цінами на яйця становила майже 39%, на початок січня – 18%. Серед причин підвищення відпускних для гурту цін виробники назвали зростання виробничих витрат, зокрема на комбікорми і фуражне зерно, а також енергоносії.

Тим часом, за даними Комітету, середні ціни на корми за вказаний період істотно не змінювалися, тому це не могло стати причиною подорожчання. «Таким чином, аналіз економічної ситуації на ринку яєць курячих з грудня 2011 року по лютий 2012 року включно показав брак об'єктивних економічних причин, які могли б зумовити істотне зростання цін на курячі яйця», – мовиться у рекомендаційному листі АМКУ, адресованому птахофабрикам.

У Комітеті наголосили на необхідності виконання рекомендацій і забезпечення цінової стабільності на ринку курячих яєць напередодні великодніх свят. Виробники прислухалися і знизили вартість. Зараз десяток яєць можна купити за 9-15 грн, акційна пропозиція (якщо пощастить натрапити) – 6-7 грн, «біояйця» – 25-30 грн/10 шт.

М'ясо і овочі

Щоб українці не підірвали собі здоров'я після посту великим обсягом важкої їжі, виробники підвищать ціни на м'ясо. Експерти чекають подорожчання на 30% до травневих свят. "Сезонне подорожчання буде з середини квітня відповідно до великодніх і травневих свят. Великоднє подорожчання у нас щороку в середньому становить до 30%, є і до 50% на київських ринках протягом 1-2 днів. Але якщо брати глобально, подорожчання буде на три-чотири дні або тиждень близько 30% до першого кварталу», – відзначила виконавчий директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Єлизавета Святківська.

За її словами, подорожчають насамперед свинина і м'ясо птиці. Яловичина, скоріш за все, підніметься в ціні після того, як почнеться випасання худоби, потім вартість триматиметься приблизно на одному рівні. «Після того як ціна одномоментно зросте (до великодніх і травневих свят – ред.), вона дещо знизиться, але її рівень залишиться високим і не повернеться до поточного показника».

На думку експерта, середньорічна ціна на свинину зросте приблизно на 15-20%, птицю – максимум на 10%, яловичину – на 5%. При цьому корекція цін відбудеться у вересні, коли з'являться корми із зерна нового врожаю. «До вересня м'ясо дешевшати не повинно», – сказала Святківська, додавши, що «великого потенціалу до зростання цін немає, працюємо в ринкових умовах – відразу з'являється імпорт».

Традиційний елемент святкового столу – свіжі овочі – також подорожчають. На думку експерта плодоовочевого ринку УКАБ Ігоря Стрелюка, на Паску ранні овочі зростуть у ціні мінімум на 10-12%. За його словами, тепла погода дає можливість тепличним господарствам робити хороші вибірки продукції, у зв'язку з цим ціни на ранні овочі знижувалися. Але в період великодніх свят споживання ранніх овочів збільшується до 60%. Виробники з року в рік користуються цією динамікою. «Нинішній сезон не буде винятком, і ціни на томат, огірок, редиску, зелень зростуть як мінімум на 10-12%. А якщо погода буде прохолодною і вибірка тепличної продукції буде меншою, то ціни можуть піднятися на 25-30%», – відзначає Стрелюк.

Таким чином, нинішній "великодній кошик" коштуватиме для українців на 10-20% дорожче, ніж торік. Для порівняння: у Польщі він подорожчав на 10%. За підрахунками експертів, найбільше зросли в ціні яйця – більш ніж удвічі, приблизно до 2 дол. за десяток. Від 10 до 20% подорожчали м'ясо і м'ясні вироби, борошно і хлібобулочна продукція. За оцінками Польської організації торгівлі і доставки (POHіD), громадяни 38-мільйонної країни цього року витратили на великодні свята від 3,5 до 3,9 млрд дол.

Марія Нікольська (УНІАН)