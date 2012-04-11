Якубовича призначено гендиректором Аграрного фонду

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Якубовича на посаду генерального директора Аграрного фонду. Відповідне розпорядження від 11 квітня 2012 р. № 190-р оприлюднене на сайті уряду. Раніше І.Якубович обіймав посаду заступника генерального директора Аграрного фонду. Нагадаємо, 2 квітня 2012 р. Кабінет міністрів України звільнив Сергія Хорошайлова з посади генерального директора Аграрного фонду. С.Хорошайлова було призначено на цю посаду 20 червня 2011 р. Раніше він обіймав посаду виконуючого обов'язки гендиректора Аграрного фонду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter