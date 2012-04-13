До 2020 року повністю завершиться інформаційне наповнення Держземкадастру

До 2020 року повністю завершиться інформаційне наповнення Державного земельного кадастру.

Про це під час наради «Про впровадження автоматизованої системи Державного земельного кадастру» повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що зараз Держземагентство проводить розробку програмного забезпечення наповнення Держземкадастру, яка буде повністю завершена до 2020 року.

«На сьогодні вже фактично завершується формування картографічної основи кадастру. Так, завершена аерофотозйомка всієї території України, на завершальному етапі знаходиться й розробка програмного і апаратного комплексу кадастрової реєстраційної системи. І на даний момент у Харківській області і місті Севастополі проходить дослідна експлуатація пілотної версії програмного забезпечення», - повідомив С.Тимченко.

Крім того, не чекаючи запуску нового програмного продукту, розробленого в рамках співпраці зі Світовим банком, Держземагентство розробило і запустило тимчасову перехідну автоматизовану реєстраційну систему: із січня 2012 року кожен заявник може через сайт відомства відстежити долю своєї заяви - досить ввести номер заявки і останні чотири цифри ідентифікаційного коду.

«Крім того, до грудня 2012 року буде створено, а з січня 2013 року - введено в користування кадастровий веб-портал, через який громадяни зможуть одержувати інформацію про земельні ділянки. Також веб-портал стане наочною дошкою оголошень, на якій можна буде одержати всю необхідну інформацію про земельні ділянки, що виставляються на торги і подивитися їх на карті », - сказав С.Тимченко.