В Україні розроблять продбаланс виробництва і споживання сільгосппродукції

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір протягом двох років розробити продовольчий баланс виробництва і споживання сільськогосподарської продукції і гармонізувати її виробництво зі стандартами Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на слова міністра Миколи Присяжнюка.

«Сезонне коливання цін на сільськогосподарську продукцію спонукає уряд і Мінагрополітики спільно з Міністерством економіки проводити роботу з розробки балансів прогнозу споживання, виробництва і експортного потенціалу. За два роки спільними зусиллями ми зможемо розробити цивілізовані прогнозні балансів і визначити цінову ситуацію і, відповідно, доходи сільгоспвиробника», - повідомив міністр.

Крім того, для розробки балансу виробництва і споживання необхідні термінова стандартизація виробництва сільськогосподарської продукції і гармонізація стандартів відповідно до вимог Європейського Союзу.

«Ми бачимо, що українська сільськогосподарська продукція, особливо зернова група, має великий попит на світовому ринку, тому для посилення позицій нашої держави ми маємо бути стабільними постачальниками і, в першу чергу, прогнозованими. Тому розробка продовольчого балансу є нашим пріоритетним завданням», - підкреслив М.Присяжнюк.