Україна проведе переговори з Білоруссю про зняття обмежень на експорт пива

Україна 18 квітня проведе переговори з Білоруським державним концерном харчової промисловості «Бєлдержхарчопром» про зняття обмежень на експорт українського пива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні на нараді з питань експорту українського пива на білоруський ринок.

«На 18 число ми домовилися, що пройде зустріч у Мінську з керівником "Бєлдердхарчопрому". Нам потрібно якісно попрацювати над аргументацією, що українська продукція знаходиться в неконкурентних умовах, обмеження мінімальних цін (на пиво – УНІАН) дає більше переваг одним виробникам, ніж іншим», - сказав П.Порошенко.

За його словами, в зустрічі візьмуть участь представники Мінекономторгівлі, Мінагропроду, а також компанії-виробники.

П.Порошенко зазначив, що чекає за підсумками зустрічі швидких і компромісних рішень, які забезпечать різке зростання постачань української продукції до Білорусі.

Як повідомив П.Порошенко, за даними міністерства, втрати через обмеження експорту даної продукції до Білорусі оцінюються в 12 млн. дол. у 2011 році.

«Ми боротимемося за кожен мільйон експорту українського виробника», - підкреслив П.Порошенко. Він додав, що Україна на сьогодні має негативне сальдо в торгівлі з Білоруссю. При цьому міністр зазначив, що Україні складно оскаржувати встановлені обмеження у вигляді мінімальних цін, оскільки, за словами білоруської сторони, всі угоди, які стосуються мінімальних цін, були добровільними.

«Наша позиція - ми не миритимемося ні з якими обмеженнями, які ставлять українського виробника в неконкурентні умови», - підкреслив П.Порошенко.

Він зазначив, що на сьогодні між позиціями української і білоруської сторін немає серйозних розбіжностей, і проводиться робота щодо взаємного доступу виробників обох країн на їхні ринки. Щодо зняття обмежень на експорт українського пива до Білорусі, П.Порошенко вважає, що обмеження мають бути або істотно зменшені на перехідному етапі, або зняті відразу. «Я переконаний, що це на сьогодні на користь національних економік і на користь народів наших країн», - сказав П.Порошенко.